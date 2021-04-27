نجل النقراشي باشا يوضح الفارق بين ترامب وبايدين

قال الدكتور هاني النقراشي، عالم طاقة وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر ونجل رئيس وزراء مصر الأسبق النقراشي باشا، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تراجع عن كل القوانين التي فرضها ترامب، مشيرًا إلى عودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن وباء كورونا من الممكن أن يكون من أسباب تلوث الجو، ما يسبب ضغطًا على الرئة نظرًا للأتربة والغازات المنتشرة، مشيرًا إلى أنه في حالة ارتفاع درجات حرارة الأرض بمعدل درجتين أو ثلاثة سيتسبب ذلك في حدوث كوارث، كغرق منطقة الدلتا في مصر.



وأوضح أن الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان هم السبب وراء التلوث الناجم عن حرقهم لكميات كبيرة من الفحم، مضيفًا أن السيارات ومحطات الكهرباء التي تحرق الفحم أو البترول أو الغاز الطبيعي تتسبب في التلوث.

وأشار إلى أهمية تعاقد مصر على إنتاج السيارات الكهربائية التي تقلل من حجم التلوث، لافتًا على إمكانية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تقوم بتسخن بعض الأملاح المنصهرة التي تستخدم في توليد الكهرباء.

ولفت إلى إتجاه ألمانيا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الطاقة الضوئية، مضيفا أنه من الممكن استغلال الطاقة الكهربية المنتجة في إنشاء محطات تحلية ماء البحر الأبيض المتوسط، عن طريق وضع الماء بين غشاء يفصل الأملاح عن الماء.