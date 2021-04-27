لدعم أهالي ضحايا كورونا.. محامية تعلن قبولها دعاوى "الوراثة والوصاية" بالمجان بسوهاج

في لفتة إنسانية طيبة ظهرت بها المحامية منال عطية عبدالنور، صاحبة المكتب القانوني لذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، حيث أعلنت قبول دعاوى إعلامات الوراثة وقرارات الوصاية، بالمجان التام، لجميع أهالي وأبناء الإقليم.

وذلك مُساندة منها لأسر ضحايا فيروس كورونا المُستجد الذي أصبح يخطف شخصًا على الأقل من كل منزل بمراكز المحافظة، جاء ذلك عبر منشورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وجاء نصه كالآتي:

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

"بعد كثرة الحزن داخل منازل أهالي محافظة سوهاج عقب خطف الموت أحد الأعزاء القريبين من قلوبنا وبعد أن ذاقت أرواحنا مرارة الفُراقِ وكسرته يعلن مكتب الأستاذة/ منال عطيه عبد النور المحامية عن قبول جميع دعاوى (اعلانات الوراثة وقرارات الوصاية) بالمجان التام وذلك للوقوف بجانب الأهالي والأبناء في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا المُستجد وزيادة أعداد الوفيات على أثره بمحافظة سوهاج".

وأنهت منشورها مُطالبة بالدعاء إلى صديقها الذي توفي منذ أقل من أسبوع مضى قائلة: "دعواتكم بالرحمة والمغفرة لعماد شكري أول من شجعني لتحقيق الحلم وافتتاح المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة حفظ الله مصر وشعبها وأرضها ودمتم سالمين".