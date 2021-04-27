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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

صدى البلد

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم قطار السويس، بسيارة نقل، تحمل طوب، إلي شخصين.

وقالت مصادر، إن الحادث أسفر عن مصرع “سعيد السيد سلمان علي” 35 عاما، مقيم بالشرقية، وإصابة كلا من “عربي محمود حسن” 54 سنة، من الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات وسحجات، وكذلك “يوسف محمود إبرهيم علي” 18 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بجروح وسحجات بالجسم.

ووقع حادث تصادم، اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل تحمل طوب، بالقطار رقم 115 السويس - الإسماعيلية، عند مزلقان قرية عامر بمنطقة الجناين.

ووجه مرفق إسعاف السويس، عددا من السيارات، حيث تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام.

السويس الاسماعيلية حوادث القطارات

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