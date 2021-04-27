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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات فهرية أفجان

بإطلالة كاجوال.. فهرية أفجان تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها

فهرية أفجان
فهرية أفجان

خضعت الممثلة التركية فهرية أفجان جلسة تصوير جديدة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة رياضية وشتوية، وهو ما عبر عنه متابعيها من خلال تعليقات الإعجاب.
 

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان


وارتدت فهرية أفجان، جاكيت باللون البيج من الصوف بأكمام طويلة، وعليه جاكيت وتر بروف باللون البيج بأكمام طويلة، واختارت بنطال استرتش باللون الرمادي الفاتح، واختارت حذاء رياضي باللون الأبيض.

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وقامت فهرية أفجان بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمه ذيل حصان بتسريحة عفوية وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فهرية أفجان إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ترابية ناعمة ابرزت من رقة وجمال ملامحها.


ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
 

معلومات عن حياة فهرية أفجان


ولدت الممثلة التركية فهرية أفجان، من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

 

أعمال فهرية أفجان


وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.

 

وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 

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