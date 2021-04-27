نقيب أطباء سوهاج يكشف عن تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا بالمحافظة.. فيديو

قال الدكتور محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج، إن هناك تحسنا وتطورا للأفضل وتقدما في الوضع الوبائي بسوهاج بعد أن أصبحت المحافظة في طليعة الاهتمام من المسئولين .

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه تم إرسال لجان من وزارة الصحة ودعم للمستشفيات والعناية المركزة والأسرة مما ساهم في تطور الوضع.

وتابع نقيب أطباء سوهاج أن الوباء منتشر في المحافظة بشكل كبير نتيجة قلة الوعي والزحام المتواصل مؤكدا أنه لا بد من وجود الإجراءات الاحترازية بشكل كبير ويتم تطبيقة لأن نسبة 10% من المواطنين ترتدي الكمامات فقط بالمحافظة.

وأشار فهمي إلى أن النسبة لم تتراجع بشكل كبير ولكن يتم التعامل على أعلى مستوى للعمل على خفض تلك الحالات مؤكدا أن نسب الإشغال وصلت إلى 100% في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.