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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا والعذاب وعبدالوهاب.. طارق الشناوى يكشف خلافه مع موسيقار الأجيال عبد الوهاب

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إنه اختار أن يعمل فى جريدة "روز اليوسف " لإنها بجوار منزله ، كما أن فيها حرية عن غيرها من الجرائد ، معلقا :"أول مكافأة حصلت عليها كانت 20 جنيها واسمى نزل على أول مقال كتبته " .

وأضاف “الشناوى” خلال لقاء خاص ببرنامج “المواجهة” عبر فضائية “إكسترا نيوز” ، أنه عمل الكثير من الحوارات الهامة من أهمها حوار مع الفنانة شادية ، والملحن كمال الطويل  

وأشار إلى أنه حدث خلاف مع الموسيقار محمد عبدالوهاب ، حيث كان على موعد على حوار معه واتصل بـ "روز اليوسف " ليؤجل الموعد وبمجرد تلك المكالمة تم تعيينه على الرغم من أنه لم ينتهى من دراسة كلية الإعلام .

وتابع قائلًا : "أنه كتب مقال أنا والعذاب وعبدالوهاب ورصد فيه جميع الآراء السلبية عن موسيقار محمد عبدالوهاب مما أثار غضبه وتحدث مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة لكى يتم فصله " .

وأوضح أنه عندما تحدث معه بعد عام من هذا الخلاف طلب منه أن يناديه ب "عمى" وليس ياأستاذ ، قائلا للشناوى :"أنا مثل عمك كامل ومأمون الشناوى " 

 

طارق الشناوى الموسيقار الفنانة شادية

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