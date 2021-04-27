أنا والعذاب وعبدالوهاب.. طارق الشناوى يكشف خلافه مع موسيقار الأجيال عبد الوهاب

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إنه اختار أن يعمل فى جريدة "روز اليوسف " لإنها بجوار منزله ، كما أن فيها حرية عن غيرها من الجرائد ، معلقا :"أول مكافأة حصلت عليها كانت 20 جنيها واسمى نزل على أول مقال كتبته " .

وأضاف “الشناوى” خلال لقاء خاص ببرنامج “المواجهة” عبر فضائية “إكسترا نيوز” ، أنه عمل الكثير من الحوارات الهامة من أهمها حوار مع الفنانة شادية ، والملحن كمال الطويل

وأشار إلى أنه حدث خلاف مع الموسيقار محمد عبدالوهاب ، حيث كان على موعد على حوار معه واتصل بـ "روز اليوسف " ليؤجل الموعد وبمجرد تلك المكالمة تم تعيينه على الرغم من أنه لم ينتهى من دراسة كلية الإعلام .

وتابع قائلًا : "أنه كتب مقال أنا والعذاب وعبدالوهاب ورصد فيه جميع الآراء السلبية عن موسيقار محمد عبدالوهاب مما أثار غضبه وتحدث مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة لكى يتم فصله " .

وأوضح أنه عندما تحدث معه بعد عام من هذا الخلاف طلب منه أن يناديه ب "عمى" وليس ياأستاذ ، قائلا للشناوى :"أنا مثل عمك كامل ومأمون الشناوى "