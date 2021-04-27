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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غنى السح دح إمبو.. طارق الشناوي يكشف سبب خلافه مع العندليب

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إنه عندما كان طالب كتب إن الفنان عبدالحليم يغنى “السح داح أمبو” ، ولكنه أنكر ذلك مما أثار غضب الفنان الكبير عبد الحليم.

وسرد “الشناوى” خلال لقاء خاص ببرنامج “المواجهة” عبر فضائية “إكسترا نيوز” ، أن الفنان عبدالحليم كان فى فندق “الشيرتون” ووقتها كان يغنى الفنان عدوية فى الحفلة ، متابعًا :"كان من البروتوكول أن يغنى كلا منهما أغنية للآخر فغنى العندليب السح داح إمبو وغنى عدوية خسارة خسارة"

وأشار إلى أن الفنان عبد الحليم كان له كاريزما خاصة عن باقى الفنانين ، موضحًا أنه كان يلتفت إليه وهو طفل حتى وسط الفنانين والفنانات الأخرى مثل الفنانة نجاة وغيرها ، مؤكدا أن والدته كانت تهتم بأموره الدراسية وغيرها ،

وتابع قائلًا :"قررت أتعلم موسيقى عشان أنقدها ..ولكنى بطلتها حتى لايظن أحد أننى متحيز لأعمامى “كامل الشناوى ، ومأمون الشناوى ” لذا قررت ألتحق بمعهد السينما .

 

طارق الشناوى السينما بروتوكول

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