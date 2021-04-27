النيابة العامة تصل موقع حادث قطار السويس

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حادث قطار محافظة السويس، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

توقفت حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بسبب تصادم قطار ركاب مع سيارة نقل.



وقال شهود العيان إنه تم إنزال جميع الركاب من القطار منذ قليل خاصة للاقتراب القرية من مدخل مدينة السويس وابتعادها حوالي 2 كيلو فقط عن حي الجنائن.



وتلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم قطار ركاب مع سيارة نقل تحمل لوحات رقم ر و ب9137 قرب قرية عامر.



وارتفع عدد المصابين بحادث تصادم السويس بسيارة نقل تحمل طوب إليى إثنين.



من جهتها قالت المصادر إن الحادث أسفر عن مصرع سعيد السيد سلمان علي، 35 عاما، مقيم بالشرقية، وإصابة كلا من عربي محمود حسن، ٥٤ سنة، الشرقية، باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات، وإصابة يوسف محمود ابراهيم علي 18 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بجروح وسحجات بالجسم.



ووقع قبل قليل حادث تصادم قطار السويس بسيارة نقل.



أشارت المصادر إلى تصادم سيارة نقل تحمل طوب بقطار 115 السويس - الإسماعيلية بمزلقان قرية عامر بالجناين.



ووجهت إسعاف السويس، بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام.

