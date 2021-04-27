مسلسل القاهرة كابول الحلقة 14 .. نبيل الحلفاوي يطلب الزواج من شيرين

شهدت الحلقة 14 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث ومنها حدوث خلافات داخل تنظيم القاعدة ، وقد أوصى رمزى “ طارق لطفى ” معاونيه بالبحث عن شباب جدد يجيدون التعامل مع الوسائل التكنولوجيا الحديثة .

أما حسن “ نبيل الحلفاوى ” فقد طلب من ريم “ شيرين ” الزواج ، وأبدت موافقتها على تلك الخطوبة وطلبت منه البحث عن “ روف ” داخل منطقة السيدة زينب حتى تقوم بإعداده للإقامة فيه .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 12 من مسلسل القاهرة كابول عددا من الأحداث منها معرفة طارق كساب فتحى عبد الوهاب ” بزواج طليقته عرفياً ، وهددها باللجوء للقضاء للحصول على حضانة ابنه الوحيد.

كما علمت منال “ حنان مطاوع ” علاقة الحب التى تجمع بين والدها حسن “ نبيل الحلفاوى ” و ريم “شيرين ” ، وقد أبدت غضبها من تلك العلاقة بسبب غيرتها على والدها .

أما عادل “ خالد الصاوى “ فقد ذهب الى طارق كساب ” فتحى عبد الوهاب " فى مكتبه ، للحصول على معلومات حول القناة الفضائية الجديدة التى سيعمل فيها .

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.