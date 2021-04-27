عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 14 .. نبيل الحلفاوي يطلب الزواج من شيرين

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

شهدت الحلقة 14 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث ومنها حدوث خلافات داخل تنظيم القاعدة ، وقد أوصى رمزى “ طارق لطفى ” معاونيه بالبحث عن شباب جدد يجيدون التعامل مع الوسائل التكنولوجيا الحديثة .

 

أما حسن “ نبيل الحلفاوى ” فقد طلب من ريم “ شيرين ” الزواج ، وأبدت موافقتها على تلك الخطوبة وطلبت منه البحث عن “ روف ” داخل منطقة السيدة زينب حتى تقوم بإعداده للإقامة فيه .

أحداث الحلقة السابقة : 

شهدت الحلقة 12 من مسلسل القاهرة كابول عددا من الأحداث منها معرفة طارق كساب فتحى عبد الوهاب ” بزواج طليقته عرفياً ، وهددها باللجوء للقضاء للحصول على حضانة ابنه الوحيد. 

كما علمت منال “ حنان مطاوع ” علاقة الحب التى تجمع بين والدها حسن “ نبيل الحلفاوى ” و ريم “شيرين ” ، وقد أبدت غضبها من تلك العلاقة بسبب غيرتها على والدها .

أما عادل “ خالد الصاوى “ فقد ذهب الى طارق كساب ” فتحى عبد الوهاب " فى مكتبه ، للحصول على معلومات حول القناة الفضائية الجديدة التى سيعمل فيها .

القاهرة كابول الحلقة 13 .. فتحي عبد الوهاب يكتشف زواج طليقته عرفيا

خالد الصاوي: شخصيتي فى مسلسل "القاهرة كابول" من الأدوار الصعبة

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

 

نبيل الحلفاوي شيرين القاهرة كابول مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي

موضوعات متعلقة

مؤلف القاهرة كابول: شخصية نبيل الحلفاوي مأخوذة من الروح المصرية الأصيلة

فتحي عبد الوهاب ينشر البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني القاهرة كابول

ترشيحاتنا

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ