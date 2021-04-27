مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

وصل إلى موقع حادث قطار السويس الإسماعيلية، قرية عامر بمحافظة السويس عدد من المسئولين لتفقد موقع الحادث ومتابعة رفع آثار الحادث.



من جهته تفقد خالد السعداوي سكرتير عام محافظة السويس والعميد إيهاب سراج السكرتير العام المساعد و الضبع ناشد مدير إدارة الكوارث والأزمات وعماد حمدى مساعد رئيس حي الجناين ومحمد متولي من مرور السويس، مكان وقوع الحادث وحجم الخسائر.



وكان قد شهدت منطقة قرية عامر مساء اليوم حادث قطار السويس القادم من الإسماعيلية رقم 115 تصادم بسيارة نقل تحمل طوب مما أدى إلى مصرع السائق وإصابة التباع وشخص آخر.

كما انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حادث قطار محافظة السويس، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.



وتوقفت حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء بسبب تصادم قطار ركاب مع سيارة نقل.



وقال شهود العيان أنه تم انزال جميع الركاب من القطار منذ قليل لإقتراب القرية من مدخل مدينة السويس وابتعادها حوالي 2 كيلو فقط عن حي الجنائن.



وتلقي اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم قطار ركاب مع سيارة نقل تحمل لوحات رقم ر و ب9137 قرب قرية عامر.



وارتفع عدد المصابين بحادث تصادم السويس بسيارة نقل تحمل طوب إلي إثنين.



من جهتهتا قالت المصادر أن الحادث اسفر عن مصرع سعيد السيد سلمان علي، 35 عام، مقيم بالشرقية، وإصابة كلا من عربي محمود حسن، ٥٤ سنة، الشرقية، باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات، واصابة يوسف محمود ابرهيم علي 18سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بجروح وسحجات بالجسم

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