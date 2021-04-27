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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على كريستال بالاس

ليستر سيتى
ليستر سيتى

فاز فريق ليستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الإيفواري ويلفريد زاها التسجيل لـ كريستال بالاس في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة رائعة من إيزي جعلته ينفرد بمرمى شمايكل ويسكن الكرة شباكه بسهولة.

وفي الدقيقة 50، أحرز البلجيكي تيموثي كاستاني هدف التعادل لـ ليستر سيتي، قبل أن يسجل النيجيري كليتشي إيهانتشو الهدف الثاني لـ ليستر سيتي في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء كريستال، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 62 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويواجه ليستر سيتي في الجولة المقبلة فريق ساوثهمبتون، يوم الجمعة القادم في الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدورى الانجليزي

1- مانشستر سيتي : 77 نقطة 
2- مانشستر يونايتد : 67 
3- ليستر سيتي : 62 
4- تشيلسي : 58 
5- وست هام يونايتد : 55 
6- ليفربول : 54 
7- توتنهام :53 
8- ايفرتون : 52 
9- ليدز يونايتد :47 
10- ارسنال : 46 
 

ليستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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