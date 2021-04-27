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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. الحكم على 10 متهمين في قضية التخابر مع داعش ليبيا

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تنطق اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة بحكمها على ١٠ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع داعش ليبيا ".

 

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.  

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٢٧ إبريل .. الحكم على١٠ متهمين في قضية التخابر مع داعش ليبيا

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر  بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

 

ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم طرة التخابر مع داعش ليبيا المستشار محمد شيرين فهمي

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