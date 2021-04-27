طارق حامد يشارك متابعيه بصورة له .. شاهد

نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك صورة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

سلامااات يا وحش الكوون - ارجل لاعب كره في المجرة - قلب الأسد



وحصد نادي الزمالك ثلاث نقاط مهمة فى رحلة الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، بالفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.