اليوم.. الحكم على لاعب الزمالك السابق لاتهامه بسب الإعلامي أحمد شوبير

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير، للحكم بجلسة ٢٧ أبريل.

وطلب المحامي محمد رشوان بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب نظرا لاعترافه بالتحقيقات بارتكاب أفعال السب والقذف بحق الإعلامي أحمد شوبير وكذلك إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير، والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.

وقال الإعلامى أحمد شوبير في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، وإنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة، فقررت النيابة إخلاء سبيله.

وتقدم محمد رشوان، المحامي، ببلاغ ضد اللاعب لقيامه بسب جمهور الأهلي والتعدي على قيم الأسرة المصرية وارتكاب تهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضم البلاغين فى دعوى واحدة حملت رقم 697 لسنة 2021 جنح الاقتصادية.