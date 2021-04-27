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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفعة من اللقاح الروسي تصل الهند مطلع مايو المقبل

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تلقي أول دفعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي في الأول من مايو المقبل.

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تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في الهند

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إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس كورونا

فيما لا يزال الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة والهند، واليابان واستراليا لتوفير أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى قارة آسيا بنهاية العام المقبل 2022.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلان هندية، أن وزير الصحة، راجيش بوشان، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من التعجل في  التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.

وأضافت أنه قد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

 

وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة يوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.

 

وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة، أكثر من 17 مليون إصابة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحورات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية من كوفيد-19 على أنها "طفرات مقلقة".
 

فيروس كورونا جائحة كوفيد19 أزمة كورونا في الهند الصحة العالمية اللقاح الروسي

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إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس كورونا

تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في الهند

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