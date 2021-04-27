شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

استخدم الناس الكمامات في كل شئ إلا للوقاية من كورونا، فتفننوا في تعليقها على الأذن أو وضعها على العين كواقي من الشمس أو كتلك الفتاة التي استخدمتها كـ ربطة شعر، فكانت عواقبها وخيمة.

أثارت فتاة الرعب والذهول من خلال مشاركة مقطع فيديو لشعرها بعد أن أذابت فيه الكمامة حتى الجذور بالخطأ، أثناء استخدامها أدوات فرد الشعر.

تقول إحدى مستخدمي Tiktok التي تحمل اسم Honeey بأنها استخدمت الكمامة كربطة شعر أثناء محاولة فرد شعرها باستخدام المكواة.

في الفيديو كانت "تبكي"، حيث أدركت أنها في الواقع استخدمت أدوات فرد الشعر الخاصة بها على الكمامة بدلًا من الشعر، مما أدى إلى ذوبان قناع الوجه بالكامل في جذور شعرها.

تعاطف معها بعض المشاهدين من رواد مواقع التواصل، لكن معظمهم لم يصدق أن Honeey تمكنت من استخدام أدوات فرد الشعر على الكمامة دون أن تشعر ذلك.

قال أحد المشاهدين: "لا يمكنك أن تتوقعِ بجدية تعاطفًا"، بينما كتب آخر: "أقسم أن الناس يصبحون أغبى كل عام"، وكتب مستخدم: "إذن لم تشمِ أو تسمعِ شيئًا يحترق؟".

فيما سأل أحدهم ببساطة: "لماذا اعتقدت أن هذه كانت فكرة جيدة لتجربتها؟".