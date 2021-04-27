عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

كمامة
كمامة

استخدم الناس الكمامات في كل شئ إلا للوقاية من كورونا، فتفننوا في تعليقها على الأذن أو وضعها على العين كواقي من الشمس أو كتلك الفتاة التي استخدمتها كـ ربطة شعر، فكانت عواقبها وخيمة.

أثارت فتاة الرعب والذهول من خلال مشاركة مقطع فيديو لشعرها بعد أن أذابت فيه الكمامة حتى الجذور بالخطأ، أثناء استخدامها أدوات فرد الشعر.

تقول إحدى مستخدمي Tiktok التي تحمل اسم Honeey بأنها استخدمت الكمامة كربطة شعر أثناء محاولة فرد شعرها باستخدام المكواة.

في الفيديو كانت "تبكي"، حيث أدركت أنها في الواقع استخدمت أدوات فرد الشعر الخاصة بها على الكمامة بدلًا من الشعر، مما أدى إلى ذوبان قناع الوجه بالكامل في جذور شعرها.

تعاطف معها بعض المشاهدين من رواد مواقع التواصل، لكن معظمهم لم يصدق أن Honeey تمكنت من استخدام أدوات فرد الشعر على الكمامة دون أن تشعر ذلك.

قال أحد المشاهدين: "لا يمكنك أن تتوقعِ بجدية تعاطفًا"، بينما كتب آخر: "أقسم أن الناس يصبحون أغبى كل عام"، وكتب مستخدم: "إذن لم تشمِ أو تسمعِ شيئًا يحترق؟".

فيما سأل أحدهم ببساطة: "لماذا اعتقدت أن هذه كانت فكرة جيدة لتجربتها؟".

images - 2021-04-27T015817.354
images - 2021-04-27T015817.354
الكمامة كورونا قناع الوجه الشمس مواقع التواصل مقطع فيديو شعر فتاة فرد الشعر الكمامات مشاهد العين

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ