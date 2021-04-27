عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

صدى البلد

كما قال المثل الشهير "رضينا بالهم والهم مارضيش بينا"، عانى عجوز إيطالي من صراع مع المسئولين لإخراجه من جزيرة نائية عاش بها لأكثر من 30 عامًا وحيدًا منعزلًا عن الكون.

 

طردت السلطات الإيطالية عجوزًا معروفًا يدعى "ماورو موراندي" من جزيرته المثالية في البحر الأبيض المتوسط، بعدما عاش منعزلًا عليها ​​لأكثر من 30 عامًا.

 

كان موراندي البالغ من العمر 81 عامًا والشهير باسم «روبنسون كروزو الإيطالي» يعيش حياة سعيدة في العزلة لأكثر من ثلاثة عقود على جزيرة بوديلي الصغيرة ذات الرمال الوردية بين سردينيا وكورسيكا.

 

وقع العجوز بالصدفة على جزيرة بوديلي - الملجأ السابق للحرب العالمية الثانية - بعد تعطل قاربه خلال رحلة إلى جنوب المحيط الهادئ في عام 1989.

 

وعندما اكتشف أن القائم بأعمال الجزيرة على وشك التقاعد قرر موراندي، وهو في الأصل من مودينا في إيطاليا إلغاء خطط العودة إلى بلده، وباع قاربه ليتولى هذا المنصب.

 

أصبح العجوز هو المقيم والوصي الوحيد على جزيرة بوديلي، حيث اعتنى بالنظام البيئي للجنة وتدريب رواد الجزيرة في الصيف.

 

بعد سنوات من ترك العالم بنا فيه، من أجل دراسة ورعاية كل ركن من أركان بوديلي، فجأة حدث ما لم يتوقعه العجوز، فقد أقلقت السلطات راحته حتى في العزلة.

 

حيث قضت محكمة بأن الجزيرة تنتمي إلى حديقة لا مادالينا أرخبيلاجو الوطنية في عام 2016 بعد معركة قانونية طويلة.

 

وفي نفس العام، طعن مسئولو الحديقة في حق موراندي في العيش على الجزيرة، مما أدى إلى تقديم عريضة حشدت عشرات الآلاف من التوقيعات لدعم العجوز والتعاطف معه.

 

وتعهد موراندي بأنه لن "يغادر أبدًا" ويأمل أن يموت على الجزيرة، لكن بعد شهور من تهديدات الإخلاء، "تخلى عن القتال" ضد المسئولين.

 

يقول: "بعد 32 عامًا من العيش هنا، أشعر بالحزن الشديد للمغادرة.. قالوا لي إنهم بحاجة إلى القيام بعمل حكومي مكان منزله ويبدو أن الأمر هذه المرة حقيقي".

 

جادل مسئولو بارك بأن موراندي أجرى تغييرات في تشييد المبنى دون الإذن المطلوب، قال موراندي إنه سينتقل قريبًا إلى شقة صغيرة في لا مادالينا، أكبر جزيرة في الأرخبيل.

 

وأكد: "سأعيش في ضواحي البلدة الرئيسية، لذلك سأذهب فقط للتسوق وبقية الوقت أحتفظ بنفسي.. لن تتغير حياتي كثيرًا، سأظل أرى البحر".

 

وفي حديثه عن ترك حبيبته بوديلي في أيدي شخص آخر بعد أكثر من 32 عامًا، قال: "أتمنى أن يحميها أحد كما فعلت أنا".

 

يخطط المسئولون لتحويل بوديلي إلى مرصد بيئي لكن كثيرين أعربوا عن غضبهم من قرار المضي قدما دون العجوز الذي أفنى عمره من أجلها.

SEI_76408618
SEI_76408618
SEI_76360764
SEI_76360764
SEI_76409024
SEI_76409024
SEI_76365985
SEI_76365985
عجوز جزيرة العالم جزيرة نائية المحيط الهادئ المتوسط البحر المسئولين الرمال إيطالي الإيطالية السلطات السلطات الإيطالية محكمة اخبار المنوعات

ترشيحاتنا

قتل وحرق.. أم تقتل طفليها التوأم بأبشع الطرق وتعيش مع جثتيهما لأيام

لقطات مؤثرة| محرقة جماعية لـ ضحايا كورونا في الهند.. فيديو

الهلال السعودي يفقد خدمات سالم الدوسري لـ 4 أسابيع

زيادة غير مبررة.. الفلاحين: هذه هى أسباب ارتفاع أسعار الليمون

يجب أن تموت مع والدك .. رسالة تهديد لنجل بيرلو حال خسارة يوفنتوس الدوري الإيطالي

هل يجوز الرجوع من الصف الأول ليقف مكاني آخر أفضل مني؟ الأزهر يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ