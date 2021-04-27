البيت الأبيض يعلن قرارا جديدا بشأن الطرق في الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن بدء تحديث 20 ألف ميل من الطرق، وإعادة بناء الجسور في الولايات المتحدة، وتحديث أنظمة النقل خلال الفترة المقبلة.

وكتب البيت الأبيض في تغريدة على تويتر: "في جميع أنحاء البلاد، البنية التحتية للمواصلات لدينا في حاجة ماسة للإصلاح، والرئيس بايدن لديه خطة لحل ذلك".

وأضاف: "ستعمل خطة الوظائف الأمريكية على تحديث 20 ألف ميل من الطرق، وإعادة بناء الجسور، وتحديث أنظمة النقل لدينا".

ومن ناحية أخرى، قال مساعد السياسة الخارجية في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف لإذاعة محلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا المواعيد المبدئية لاجتماع في يونيو.

وبالإضافة إلى القمة الأوروبية المحتملة لبايدن مع بوتين ، من المقرر أيضًا أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برحلة إلى أوكرانيا في مايو ، حسبما أفادت شبكة CNN أمس الاثنين نقلاً عن مصدر بالحكومة الأوكرانية.

ووفقًا للمصدر ، فإن المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول زيارة بلينكين إلى كييف في مايو ما زالت جارية بينما يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا في عقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.