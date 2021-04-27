عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يعلق على الإساءة لإسماعيل ياسين .. شاهد

صدى البلد

علق الإعلامى أحمد شوبير على الإساءة  للفنان إسماعيل ياسين فى مسلسل “ موسي ” ونشر  تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب شوبير “ مازال شارلي شابلن يتمتع بكل الاحترام رغم رحيله من سنوات طويله لأنه يمثل قيمه فنيه عظيمه وسيظل اسماعيل ياسين قيمه لا تقدر في عيون الجميع لأنه نموذج للكفاح والنجاح ورسم الابتسامة علي وجوه الجميع من غير كرفته ولا حتي بدله لأنه ببساطه شديده اسماعيل ياسين ”.

 

و يذكر أن رد مخرج مسلسل “موسي” محمد سلامة، الذي يعرض حاليا، علي انتقادات المشاهدين بسبب مشهد إسماعيل ياسين .

 

وكتب محمد سلامة  عبر خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم علي الأشياء غريب.. ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".

 

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير إسماعيل ياسين مشهد اسماعيل ياسين مسلسل “موسى”

ترشيحاتنا

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ