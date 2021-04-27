أحمد شوبير يعلق على الإساءة لإسماعيل ياسين .. شاهد

علق الإعلامى أحمد شوبير على الإساءة للفنان إسماعيل ياسين فى مسلسل “ موسي ” ونشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب شوبير “ مازال شارلي شابلن يتمتع بكل الاحترام رغم رحيله من سنوات طويله لأنه يمثل قيمه فنيه عظيمه وسيظل اسماعيل ياسين قيمه لا تقدر في عيون الجميع لأنه نموذج للكفاح والنجاح ورسم الابتسامة علي وجوه الجميع من غير كرفته ولا حتي بدله لأنه ببساطه شديده اسماعيل ياسين ”.

و يذكر أن رد مخرج مسلسل “موسي” محمد سلامة، الذي يعرض حاليا، علي انتقادات المشاهدين بسبب مشهد إسماعيل ياسين .

وكتب محمد سلامة عبر خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم علي الأشياء غريب.. ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".