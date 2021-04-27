عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيمري يشيد بأداء محمد النني قبل لقاء الدوري الأوروبي

ايمري والنني
ايمري والنني

مدح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق أرسنال ، أداء محمد النني لاعب الفريق .

 

ويستعد فريق فياريال الإسباني الذي يتولى تدريبه اوناى امري لمواجهة أرسنال في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" .

 

وقال إيمري في تصريحاته : محمد النني لاعب ممتاز ويمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة بجانب شخصيته الاستثنائية بين زملائه داخل وخارج الملعب .

 

وأكمل : دربت عددا كبيرا من لاعبي ارسنال ولدي معهم ذكريات طيبه مثل هيكتور بيليرين وكالوم تشامبرز وروب هولدينج و بيليرين، تشامبرز، هولدينج، شباب استثنائيون، كذلك محمد النني، حيث إنه لاعب استثنائي وشخص غير عادي".


ويواجه فياريال منافسه أرسنال يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء.

أرسنال محمد النني فياريال الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ