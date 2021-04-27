إيمري يشيد بأداء محمد النني قبل لقاء الدوري الأوروبي

مدح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق أرسنال ، أداء محمد النني لاعب الفريق .

ويستعد فريق فياريال الإسباني الذي يتولى تدريبه اوناى امري لمواجهة أرسنال في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" .

وقال إيمري في تصريحاته : محمد النني لاعب ممتاز ويمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة بجانب شخصيته الاستثنائية بين زملائه داخل وخارج الملعب .

وأكمل : دربت عددا كبيرا من لاعبي ارسنال ولدي معهم ذكريات طيبه مثل هيكتور بيليرين وكالوم تشامبرز وروب هولدينج و بيليرين، تشامبرز، هولدينج، شباب استثنائيون، كذلك محمد النني، حيث إنه لاعب استثنائي وشخص غير عادي".



ويواجه فياريال منافسه أرسنال يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء.