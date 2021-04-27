رغم تصريحات وزارة العلوم.. البرازيل تعلن قرار جديد بشأن اللقاح الروسي

أعلنت هيئة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، التصويت ضد استيراد لقاح سبوتنيك V الروسي، إلى البلاد، رغم تأكيد وزارة العلوم البرازيلية على بدء انتاج اللقاح في البرازيل.

وقالت وزارة العلوم البرازيلية، وفق ما نقلته “روسيا اليوم”: "اللجنة الفنية الوطنية للسلامة الحيوية (سيتيبيو) التابعة للوزارة وافقت على الإطلاق التجاري للقاح".

وأضافت: "القرار اتخذ بعد طلب إضافي من مختبر (كوميكا)، الذي يخطط لإنتاج هذا اللقاح في البرازيل، وعقب تحليل بيانات السلامة الحيوية لـ"سبوتنيك V"، وكذلك طرق الحصول على سلالات من الفيروسات الغدية وخرائط البلازما التي يتكون منها اللقاح، لإصدار الإذن".



ومن ناحية أخرى، قال منسق الأمانة التنفيذية للجنة السلامة الفنية، روبنز خوسيه دو ناسيمنتو، إن"تقييم الأمن الحيوي الصادر للإنتاج التجاري سيسمح لمنظم الصحة الوطنية بالنظر في طلبات استيراد هذا اللقاح".



يذكر أن لقاح سبوتنيك في الروسي تمت الموافقة على استخدامه في 60 دولة حول العالم.