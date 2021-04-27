4 لاعبين يربكون حسابات الأهلي السعودي قبل مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

يستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة استقلال طهران اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دورى أبطال آسيا .

وحسب تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية فإن الأهلي يعاني من ارتباك شديد بسبب اربع لاعبين مهددين بالغياب عن مواجهة الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى أبطال آسيا .

حيث إن حصول لاعب منهم علي بطاقة صفراء فإنه سيتم إيقافه في مباراة الدحيل وهم السوري عمرالسومة، وسلمان املؤشر، وعبدالرحمن غريب، وعبد الباسط الهندي.

ويحتل فريق الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة بطولة دوري أبطال آسيا خلف استقلال الإيراني صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد بينما يتصدر الدحيل القطري المجموعة برصيد 8 نقاط .