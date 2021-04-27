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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء فتحى كلمة السر.. إيناس الدغيدي: نادمة على عدم الزواج من محمود عبد العزيز

ايناس الدغيدى
ايناس الدغيدى

كشفت المخرجة إيناس الدغيدى خلال حلقة أمس من برنامج شيخ الحارة والجريئة عن مفاجأة ، حيث أكدت أن الفنانة نجلاء فتحى حاولت إقناعها بالزواج من الفنان محمود حميدة فى بداية حياتها . 

وجاء هذا التصريح بعد أن حلت الإعلامية بوسى شلبى ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة الذى تقوم بتقديمه الأولى ، حيث سألتها عن حقيقة وجود مشروع زواج بينها وبين زوجها الفنان الراحل الفنان محمود عبد العزيز . 

 

وقالت إيناس الدغيدي انها نادمة على عدم الزواج من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ،مؤكدة الفنانة نجلاء فتحى هى من حاولت إقناعها بالزواج منه .

 

رجاء الجداوى ومحمود عبد العزيز : 

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت تجمعهما، قائلةً "وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني"، واستمرت فى حديثها باكية: "كانت بتعوضني عن أمي وأختي".

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بوسي شلبي: أمنية حياتي أعمل عملية تجميل.. فيديو

وأجهشت الإعلامية بوسي شلبي، أثناء حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، معقبة "روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".

بوسي شلبي ايناس الدغيدى شيخ الحارة والجرئية برنامج شيخ الحارة محمود عبد العزيز

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