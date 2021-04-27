يجب أن تموت مع والدك .. رسالة تهديد لنجل بيرلو حال خسارة يوفنتوس الدوري الإيطالي

تلقي اندرية بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس تهديد بالقتل حال فقدان بطولة الدوري الإيطالي الموسم الحالي بعد سيطرة على اللقب لمدة 8 سنوات متتالية .



وحسب موقع توتو ميركاتو فإن نيكولو نجل بيرلو نشر رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من مجهول : " “يجب أن تموت مع والدك”.

وكتب نجل بيرلو “أنا لست شخصا يحكم، كل شخص له الحق في أن يقول ما يريد، عمري 17 عاما وأتلقى رسائل من هذا النوع كل يوم، لأنني ابن مدرب ربما لا يعجبهم”.

وكان فريق يوفنتوس تعادل أمام فيورنتينا الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الدوري الايطالي

ويعد فريق يوفنتوس أكثر فرق الدوري الايطالي حصولا على اللقب برصيد 36 بطولة بينما جاء فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 18 لقب بالتساوي مع انتر ميلان

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 بينما يحتل انتر ميلان الصدارة برصيد 79 نقطة .