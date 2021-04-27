اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

تعرضت امرأة وطفلتان للذعر بعدما ظهر ثعبان طوله مترين فجأة على زجاج السيارة الأمامي، أثناء القيادة في الليل على طريق جبلي.

فأثناء عودتهم إلى المنزل في ظل هطول الأمطار ليلًا على طريق جبلي في كوراندا بأستراليا، أصاب الذعر «نيريدا بيدويل» وابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، وابنة أختها البالغة من العمر 15 عامًا بين مرصد هنري روس وقمة الجبل.

كانت المرأة الأسترالية والطفلتين على وشك التعرض لحادث غير محمود عقباه عندما أصابهن الذعر لخروج الثعبان فجأة من تحت غطاء المحرك.

تقول نيريدا: "لقد شعرنا بالفزع الشديد.. فابنة أختي كانت تجلس على (المقعد الأمامي) وبمجرد أن رأت الثعبان قفزت في مؤخرة السيارة.

وأضافت: "الثعابين هي أكبر مخاوفي، أنا أكرههم"، فالثعبان الذي يقدر طوله بمترين، استمر في الاختفاء وعاد من خلال الزجاج الأمامي حتى وصل إلى قمته.

وقالت: "لا أعرف ما أفعل أو إذا اختفى (أم لا) لأنني لم أكن أعرف مكانه، لقد كان شيئًا عملاقًا".

فشل الضغط على الفرامل في إزاحة الثعبان ولم يكن التوقف على الطريق الجبلي المتعرج الضيق خيارًا.

وقالت: "ثم وصلنا إلى قمة الميدان وانطلقنا إلى مكان صديق وأخرجناه من تحت غطاء المحرك".

تسمرت بيدويل من الصدمة لدرجة أنها لم تستطع الخروج من مقعد السائق لتشهد نقل الثعبان في الأدغال القريبة، لكنها تنفست الصعداء لتعلم أنه اختفى أخيرًا.

يمكن أن تنمو أنواع الثعابين الشائعة في أقصى شمال كوينزلاند، الثعبان المقشر أو ثعبان الأميثستين إلى أكثر من 7 أمتار، مما يجعلها واحدة من أكبر وأطول الثعابين في أستراليا.

تظهر الصور الثعبان الكبير مختبئا تحت غطاء المحرك، قبل أن يقفز في وجه العائلة.