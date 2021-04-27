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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سحب قرعة بطولة كأس العرب .. اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

تقام اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة التي تشهد مشاركة 23 منتخبا خلال الفترة من 1 وحتي 18 ديسمبر .

وتعتبر مباريات كأس العرب أخر تحضير للمنتخبات العربية الإفريقية قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال يناير 2022.

وتعاني المنتخبات من قلة المباريات الودية بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض الإجراءات الاحترازية لتكون البطولة أفضل إعداد لمنتخبات قبل أمم إفريقيا  2022

وتقام بطولة كأس العرب لأول مرة في تاريخها تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا ما يعطيها أهمية كبيرة.

في سياق آخر لن يشارك اللاعبون المحترفون مع منتخباتهم فى البطولة وستكون الفرصة متاحة بشكل قوي أمام اللاعبين المحليين لحجز مقعد أساسي في تشكيل مباريات كان 2022.

ويتواجد في البطولة 7 منتخبات عربية نجحت في حسم التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

نظام بطولة كأس العرب 

المنتخبات العشرة الأعلى في التصنيف ستشارك في دور المجموعات، وباقي المنتخبات تلعب التصفيات والتى يتأهل منها 6 فرق فقط . 

المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة هي بالترتيب قطر (مستضيف البطولة)، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا، عمان.

بينما يخوض تصفيات كل من لبنان، الأردن، البحرين، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، السودان، جزر القمر، اليمن، الكويت، جنوب السودان، دجيبوتي، والصومال.

تصنيف المنتخبات في الرقعة 

المستوى الأول: قطر – تونس – الجزائر – المغرب

المستوى الثاني: مصر – السعودية – العراق – الإمارات

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

 

كأس العرب أمم أفريقيا الفيفا كأس الأمم الافريقية

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