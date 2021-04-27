الهلال السعودي يفقد خدمات سالم الدوسري لـ 4 أسابيع

تلقت جماهير الهلال السعودي، ضربة موجعة؛ بعد إصابة نجم الفريق الأول، سالم الدوسري، في مباراة الجولة الرابعة، أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.



وحسب ما نشرته صحيفة “الرياضية” السعودية، تعرض اللاعب لإصابة في مفصل القدم، وسيحتاج برنامجا علاجيا وتأهيليا يستغرق من 3 إلى 4 أسابيع، وبالتالي؛ لن يخوض مباراة اليوم أمام فريق أجمك الأوزبكي.



ويلعب فريق الهلال السعودي، أمام فريق أجمك الأوزبكي، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.



ويحتل فريق الهلال، المركز الثاني، في جدول ترتيب مجموعة بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي المركز الأول، بنفس الرصيد.