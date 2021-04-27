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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات مؤثرة| محرقة جماعية لـ ضحايا كورونا في الهند.. فيديو

محرقة جماعية في الهند
محرقة جماعية في الهند

نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فيديو، التقطته طائرة دون طيار، لمحرقة، في العاصمة الهندية، نيودلهي؛ وذلك لحرق ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تكدس كبير للجثث في البلاد.
 

وتشهد الهند كارثة كبيرة؛ نتيجة ارتفاع جنوني لإصابات فيروس كورونا، وتسجيل ما وصل إلى 3 آلاف حالة وفاة في اليوم الواحد؛ ما تسبب في طوابير من الجثث تنتظر المحارق، بالإضافة إلى عدم إيجاد أماكن لدفن الموتى في البلاد.
 

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دفعة من اللقاح الروسي تصل الهند مطلع مايو المقبل

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تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في الهند


وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، من التعجل في التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة: إنها “لم تصنفها بعد على أنها مقلقة”.
 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، وعلى سبيل المثال، المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون، وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.


وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة، أمس، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.
 

فيروس كورونا كورونا في الهند جائحة كوفيد19 الصحة العالمية أعراض السلالة الهندية

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تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في الهند

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