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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021، عدة مباريات قوية في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

مواعيد مباريات اليوم 27 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة 


دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد vs  تشيلسي – الساعة التاسعة مساءً  - قناة  beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري المصري
المصري البورسعيدي  vs الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً - قناة on time sport.

دوري أبطال آسيا
الشرطة العراقي  vs الدحيل القطري - الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

شباب الأهلي دبي الاماراتي  vs استقلال دوشنبه الطاجيكي– الساعة التاسعة مساء.

أجمك الأوزبكي vs الهلال السعودي – الساعة التاسعة مساء.

الأهلي السعودي vs استقلال طهران الإيراني – الساعة العاشرة والربع مساء.

دوري ابطال أوروبا الدوري المصري الأهلى دوري أبطال آسيا

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