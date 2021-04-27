مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021، عدة مباريات قوية في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



مواعيد مباريات اليوم 27 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة



دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد vs تشيلسي – الساعة التاسعة مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري المصري

المصري البورسعيدي vs الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً - قناة on time sport.

دوري أبطال آسيا

الشرطة العراقي vs الدحيل القطري - الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

شباب الأهلي دبي الاماراتي vs استقلال دوشنبه الطاجيكي– الساعة التاسعة مساء.

أجمك الأوزبكي vs الهلال السعودي – الساعة التاسعة مساء.

الأهلي السعودي vs استقلال طهران الإيراني – الساعة العاشرة والربع مساء.