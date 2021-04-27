أمينة خليل تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :

أخيرا طل القمر - ماشاء الله - زى القمر

وتشارك أمينة خليل فى بطولة مسلسل خلي بالك من زيزي بطولة محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد”، ومن تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

يناقش مسلسل خلي بالك من زيزي، قضية تعيشها معظم البيوت المصرية، لفتاة تعاني من مشاكل زوجية، وتحاول الخروج منها، وذلك خلال 15 حلقة فقط، في سياق درامي مشوِّق.