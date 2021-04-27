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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على الحدود مع تايلاند.. معارك عنيفة بموقع للجيش في ميانمار.. فيديو

جيش ميانمار
جيش ميانمار

كشف شهود عيان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع معارك عنيفة شرق ميانمار بالقرب من الحدود مع تايلاند.

وقال مسئول في ميانمار وفق ما نقلته وكالة "رويترز": "وقع قتال عنيف في موقع جيش ميانمار المقابل لماي سام ليب".

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وأضاف: "يعمل مسؤولو الأمن لدينا على تقييم الوضع ولكن حتى الآن لم ترد تقارير عن تأثير ذلك على الجانب التايلاندي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو يظهر فيه حرائق ودخان يتصاعد في مناطق القتال المشار إليه.

ومن ناحية أخرى، أعرب الكرملين مجددا عن قلقه إزاء ما يحدث في ميانمار، مؤكدا إدانته بشدة للإجراءات التي تؤدي إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.


وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح للصحفيين أمس الإثنين :"نحن قلقون للغاية ونراقب باهتمام كبير ما يحدث في ميانمار، وندين بشدة الأعمال التي أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، مضيفا :" تتمتع روسيا بعلاقات تقليدية طويلة الأمد مع ميانمار، ولذلك نحن نؤيد قيام هذا البلد بحل مشاكله الداخلية بنفسه".

ميانمار الانقلاب في ميانمار الحدود بين ميانمار وتايلاند الجيش في ميانمار الكرملين

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