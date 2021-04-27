مؤلف بنت السلطان عن إصابة روجينا : خرجت من المستشفى

كشف أيمن سلامة مؤلف مسلسل بنت السلطان ، والذى يقوم ببطولته الفنانة روجينا ، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة أثناء التصوير .

حيث علق أيمن سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك قائلاً : “ قدر الله وما شاء فعل ..ألف سلامة عليكي ياروجينا .. الحمدلله علي كل شئ .. إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمدلله خرجت من المستشفى” .

وأعلن المخرج أحمد شفيق قبل قليل ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل الفنانة روجينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل بنت السلطان.

وكتب المخرج أحمد شفيق: “إصابة روچينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروچينا للمستشفى؛ للاطمئنان عليها، الحمد لله على كل شيء، وألف مليون سلامة، دعواتكم”.

قصة مسلسل بنت السلطان

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

أبطال مسلسل بنت السلطان

يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.