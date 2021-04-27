عرض مغري.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4350 جنيها

حصد الهاتف الذكي الأكثر شهرة في العالم “آيفون” نجاحات كبيرة؛ لما يوفره من عدة ميزات في وقت واحد، أهمها الأداء السلس والتصميم الأنيق، خاصةً الإصدارات كبيرة الحجم مثل iPhone 8 plus، حيث الشاشة الكبيرة لتجربة مشاهدة مميزة، بينما العيب الوحيد إرتفاع سعره، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء نسخة منه بأقل سعر ممكن.



ووفقاً لموقع "تك رادار" التقني، يمكنك الحصول على نسختة مجددة من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الأحمر، عبر متجر إيباي الشهير بسعر 275 دولاراً، ما يعادل 3650 جنيها.



يعطيك iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، وشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.



يذكر أن هاتف iPhone 8 plus يحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.جاء هاتف iPhone 8 plus بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.



تستطيع شراء نسخة 64 جيجابايت من آيفون 8 بلس باللون الأحمر من هذا الرابط.