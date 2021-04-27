مفاجئة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

عالج نفسك من الإمساك

العلاج بالإبر ، هو أسلوب تستخدم فيه الأصابع أو راحة اليد أو المرفقين أو القدمين أو بعض الأجهزة المحددة للضغط على النقاط الأساسية المختلفة في الجسم.

وقد يشمل أيضًا التمدد والتدليك،يهدف العلاج بالإبر إلى استعادة صحة الجسم واستقراره ، من خلال إدارة القوى المتعارضة لليين المعروفة بالطاقة السلبية واليانغ التي تسمى الطاقة الإيجابية،يساعد هذا الفن القديم على تحفيز القدرات العلاجية الطبيعية للجسم كمل أنه مفيد للأمراض المرتبطة بالإجهاد ويدعم جهاز المناعة.



ووفقا لما نشره موقع هيلثي، العلاج بالضغط على القدمين واليدين يعرف بعلم المنعكسات ويمكن إجراؤه في منزلك،نقاط الضغط في الجسم حساسة ويمكن أن تحفز الراحة في الجسم. تشير دراسات مختلفة إلى أن التأثير الإيجابي للمس نقاط الضغط يدعم صحتك، يساعد في تخفيف الآلام ويساعد أيضًا على تحسين الصحة العامة واستعادة التوازن الأمثل في الجسم.

نقاط الضغط للغازات والانتفاخ

توجد نقاط الضغط في جميع أنحاء الجسم وتُعرف بخطوط الطول أو مسارات الطاقة، و يمثل كل من خطوط الطول هذه في جسمك موقع العضو الداخلي هناك.

و تُعرف كل نقطة ضغط بسبب موقعها على طول خط الزوال، و يمكن أن يساعد العمل على هذه النقاط من أجل الغازات وأمراض البطن الأخرى في تخفيف الغازات المحتبسة وتقليل الانتفاخ وقد يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

لقد تم إدراج أهم خمس نقاط علاج بالإبر تساعد على التخفيف من مشاكل البطن مثل الغازات والانتفاخ والإمساك وما إلى ذلك.

1. نقطة أسفل السرة

نقطة أسفل السرة

هذه النقطة تساعد في أعضاء البطن السفلية. يقع على بعد حوالي 1/2 بوصة أسفل السرة، ويمكن أن يساعد Qihai CV6 أيضًا في تحسين الصحة العامة. ضع إصبعين إلى ثلاثة أصابع على موضع النقطة. ثم حرك الأصابع برفق في حركة دائرية. عليك التأكد من عدم الضغط بشدة والاستمرار في التدليك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

2. نقطة الساق

الساق

يقع SP6 على نقاط الطحال ويعتقد أنها تؤثر على أعضاء البطن السفلية وكذلك الجهاز العصبي السمبتاوي، تقع نقطة العلاج بالابر 7.50 سم فوق عظم الكاحل الداخلي ضع إصبعًا إلى إصبعين على نقطة sanyinjiao وحرك الأصابع في حركة دائرية برفق ، واضغط بقوة وقم بالتدليك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق وكرر الأمر مع الساق الأخرى أيضًا.

3. نقطة المثانة

المثانة

يقع على نقطة المثانة ، يمكن أن يساعد BL21 في آلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي. الموقع حوالي ست بوصات فوق الجزء الصغير من الظهر بحوالي ٥ سم، على جانبي العمود الفقري. ضع 1-2 إصبع على النقطة واضغط برفق في حركة دائرية. تدليك لمدة 1-2 دقيقة.

4. نقطة قريبة من السرة

البطن

يمكن أن تساعد هذه النقطة في أعضاء البطن العلوية وأعضاء اليانغ ، بما في ذلك المثانة والمرارة. النقطة تقع أربع بوصات فوق السرة. أعضاء يانغ الستة هي المرارة والأمعاء الدقيقة والمعدة والأمعاء الغليظة والمثانة والموقد الثلاثي. ضع 2-3 أصابع على النقطة واضغط برفق في حركة دائرية وقم بالتدليك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

5. نقطة الجزء العلوي من البطن

البطن

ترتبط هذه النقطة بالجزء العلوي من البطن والجهاز العصبي السمبتاوي. يقع على بعد 3 حوالي 7.50 سم أسفل الرضفة. ضع إصبعين على نقطة zusanli وحرك الأصابع في حركة دائرية برفق. قم بالتدليك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق وكرر ذلك للساق الأخرى أيضًا.