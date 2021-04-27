فوائد صحية غير متوقعه لتناول التوت.. تعرفى عليها

فوائد صحية غير متوقعه لفاكهة التوت ، فهو يساعد على خفض مستويات الجلوكوز وتعزيز المناعة لمنع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

وفي هذا التقرير ، ننشر أبرز فوائد تناول التوت بشكل منتظم ، وفقا لموقع بولد سكاى الهندى:



1. له تأثيرات مضادة لمرض السكري



فاكهة التوت من الفواكه القوية المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، و قد يساعد التوت في تقليل الآثار الضارة للجذور الحرة على البنكرياس بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وتحسين إنتاج الأنسولين، ومن ناحية أخرى ، قد يساعد أيضًا في تعزيز المناعة وإدارة مضاعفاته .



2. يمنع إعتام عدسة العين الناجم عن السكر



يمكن أن يتسبب مرض السكري في حدوث مضاعفات كبيرة

، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

حيث أظهرت دراسة أن التوت يلعب دورًا مهمًا في منع إعتام عدسة العين الناجم عن السكر.



3. يحمي من إصابة الخلايا العصبية



أظهرت دراسة، أن التوت له تأثيرات على الأعصاب وقد تساعد في منع إصابة الخلايا العصبية أو تأخير تقدمها.

4. يحارب الزهايمر



يمكن أن يساهم داء السكري من النوع 2 في تطور مرض الزهايمر أو الخرف ويسبب ضعفًا إدراكيًا لمرضى السكر.



5. يقوي المناعة



ارتفاع السكر في الدم مسؤول عن خلل في جهاز المناعة في الجسم وفقًا لدراسة ، قد تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا في التوت في تدمير مسببات الأمراض وبالتالي تعزيز المناعة.