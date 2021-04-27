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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة العاصمة الأمريكية تعترف بتعرضها لهجوم إلكتروني

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

قالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إنها "على علم"، بأن أحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها قد تم اختراقها، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) لمعرفة تفاصيل ما جرى.

وقال هيو كارو مسؤول الإعلام في مكتب الشرطة، وفقا القناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء:"نحن على دراية بالوصول غير المسموح به إلى خادمنا، وبينما نحدد مدى التأثير الكامل ونواصل مراجعة النشاط، قمنا بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق الكامل في هذا الأمر".
وذكر حساب التويتر الخاص بمجموعة تسمى "vx-underground" أن مجموعة قراصنة تسمى "بابوك رانسوم وير" اخترقت أحد خوادم شرطة العاصمة، وقامت بتسريب بعض البيانات مثل تقارير الشرطة وعمليات اعتقال لـ"أف بي آي" الخاصة باعتقالات الضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير الماضي، ومذكرات داخلية، ونشرت صورا لبعض الوثائق المسروقة، لكن لم تؤكد السلطات صحتها.
وهذه المجموعة من القراصنة تم اكتشافهم هذا العام وقالت تقارير إنهم قاموا باختراق خمس شركات أمريكية كبيرة على الأقل.

شرطة العاصمة الأمريكية الكمبيوتر مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي مكتب الشرطة

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