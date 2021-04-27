محافظ القاهرة: تكليف رئاسي بسرعة صرف تعويضات المباني المتعارضة مع تطوير الدائري

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي.

وشدد المحافظ على دفع معدلات التنفيذ،بشرط سرعة الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة مع التنفيذ،وسرعة صرف التعويضات لمستحقيها.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة وذلك بمقر مبنى البريد المصرى بالعتبة بحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة فى المشروعات المتعددة الجارى تنفيذها بين الجانبين مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة هى أول محافظة تطبق هذا النظام الجديد الذى ييسر حصول المواطنين على الخدمات المالية فى أى مكان .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتبني كافة النظم الحديثة لتطويرها بما من شأنه التيسير على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف محافظ القاهرة أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بإتاحة المستحقات المالية المقررة للمستفيدين والمحولة من المحافظة عبر منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية طبقا لتواريخ الاستحقاق المحددة بأوامر الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بمحافظة القاهرة للمواطنين أصحاب التعويضات .

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرض ما تحقق في القطاعات الخمسة لأعمال التطوير،بداية من المريوطية وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالي 97.5 كم.

وأشار الوزير إلى أن التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكباري والأنفاق، لمضاعفة السيولة المرورية في القاهرة الكبرى وتقليل الإزدحام المروري، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التطوير من خلال إزالة العقارات المتعارضة، والإشغالات على جانبي الطرق، وكذا نقل المواقف العشوائية.



