القيمة السوقية لمايكروسوفت تقترب من 2 تريليون دولار

بعد أرباح قياسية

شهدت أسهم شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، ارتفاعا هائلا ، خلال الساعات الماضية، لترتفع إجمالى الأسهم حوالى 20 % لهذا العام، لتقترب قيمتها السوقية من 2 تريليون دولار أمريكى.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت حققت 1.97 تريليون دولار ، حيث يتنبأ العديد من الخبراء بتجاوزها 2.3 تريليون دولار قبل نهاية العام الحالى 2021 ، لتصبح بذلك ثانى أكبر شركة تمتلك رأس مال سوقى بعد شركة آبل فى الولايات المتحدة.

وتعتبر شركة مايكروسوفت هى ثالث شركة أمريكية يتجاوز رأس مالها السوقي تريليون دولار، بعد شركتى آبل وأمازون، ومن المتوقع بشكل كبير أن تصبح مايكروسوفت، ثالث شركة فى العالم تحقق 2 تريليون دولار بعد آبل وأرامكو السعودية.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة مذهلة بلغت 50٪ خلال العام الماضي ، مما جعل قيمة الشركة أكثر من تسلا و فيسبوك ، وهما خامس وسادس شركتين من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة ، لتأتى بذلك مايكروسوفت بعد آبل ثم تليها أمازون بقيمة 1.7 تريليون دولار .

واستطاعت مايكروسوفت بعدد من تطبيقاتها مثل تطبيق Teams لمكالمات الفيديو تحقيق مبيات هائلة خاصة مع تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 العام الماضى، الذى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا لتصل لأرقام هائلة.