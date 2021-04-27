عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد أرباح قياسية

القيمة السوقية لمايكروسوفت تقترب من 2 تريليون دولار

القيمة السوقية لمايكروسوفت
القيمة السوقية لمايكروسوفت تقترب من 2 تريليون دولار

شهدت أسهم شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، ارتفاعا هائلا ، خلال الساعات الماضية، لترتفع إجمالى الأسهم حوالى 20 % لهذا العام، لتقترب قيمتها السوقية من 2 تريليون دولار أمريكى.

 

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت حققت 1.97 تريليون دولار ، حيث يتنبأ العديد من الخبراء بتجاوزها 2.3 تريليون دولار قبل نهاية العام الحالى 2021 ، لتصبح بذلك ثانى أكبر شركة تمتلك رأس مال سوقى بعد شركة آبل فى الولايات المتحدة.

مايكروسوفت تبني أقوى حاسب عملاق للتنبؤ بالطقس في العالم

وتعتبر شركة مايكروسوفت هى ثالث شركة أمريكية يتجاوز رأس مالها السوقي تريليون دولار، بعد شركتى آبل وأمازون، ومن المتوقع بشكل كبير أن تصبح مايكروسوفت، ثالث شركة فى العالم تحقق 2 تريليون دولار بعد آبل وأرامكو السعودية.  

 

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة مذهلة بلغت 50٪ خلال العام الماضي ، مما جعل قيمة الشركة أكثر من تسلا و فيسبوك ، وهما خامس وسادس شركتين من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة ، لتأتى بذلك مايكروسوفت بعد آبل ثم تليها أمازون بقيمة 1.7 تريليون دولار .

 

واستطاعت مايكروسوفت بعدد من تطبيقاتها مثل تطبيق Teams لمكالمات الفيديو تحقيق مبيات هائلة خاصة مع تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 العام الماضى، الذى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا لتصل لأرقام هائلة.

 

شركة مايكروسوفت القيمة السوقية لمايكروسوفت ارباح مايكروسوفت آبل راس مال سوقى

ترشيحاتنا

الأبيض والبلدي والأحمر.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الهلال السعودي يسعى لتخطي أحزانه أمام أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-4-2021

المدارس تستقبل الطلاب لآداء إمتحانات أبريل بإجراءات احترازية ..صور

ريال مدريد يستدرج تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القيمة السوقية لمايكروسوفت تقترب من 2 تريليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

المدارس تستقبل الطلاب لآداء إمتحانات أبريل بإجراءات احترازية ..صور

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجئة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ