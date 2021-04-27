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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يستدرج تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد تشيلسي
ريال مدريد ضد تشيلسي

يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي، في تمام التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “ألفريدو دي ستفانو”، بذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المواجهة، هي الأولى بين ريال مدريد وتشيلسي في أوروبا منذ 23 عاما، على أمل وضع كل منهما قدما في النهائي المنتظر الذي تستضيفه إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.

ويستعد ريال مدريد، الذي أطاح في طريقه بأتالانتا من ثمن النهائي وليفربول من ربع النهائي، لخوض نصف النهائي الـ30 له بدوري أبطال أوروبا حيث سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13.

أما تشيلسي الذي توج بالبطولة للمرة الأولى والأخيرة في 2012، فلم يبلغ نصف النهائي منذ عام 2014، عندما أطاح به أتلتيكو مدريد.
 ويشهد تشيلسي تطور في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي.

وتواجه الفريقان أخر مرة في أوروبا عام 1998 بكأس السوبر الأوروبي، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد في ملعب "ستامفورد بريدج".
 

قائمة ريال مدريد

كورتوا، لونين، ألتوبي، كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل، كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو، هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

ويغيب عن ريال مدريد كل من، فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز.

قائمة تشيلسي

كيبا، ميندي، روديجير، أزبيلكويتا، ألونسو، كريستنسن، جورجينيو، تياجو سيلفا، كانتي، أبراهام، بوليسيتش، فيرنر، كاباييرو، زوما، جيرو، هافيرتز، مونت، هودسون أودوي، بن تشيلويل، زياش، جليمور، جيمس، إيمرسون وتينو أنجورين.

صافرة هولندية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة لقاء ريال مدريد وتشيلسي، إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي.

وستكون هذه المباراة هي المرة الثانية التي يقود فيها الحكم الهولندي لقاءً لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسبق له وأن تولى إدارة مباراة ريال مدريد 3-1 أتالانتا.

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