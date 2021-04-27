متحدث الخارجية الإيرانية: لاصحة لاجتماع بيننا والأمريكيين في العراق

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الثلاثاء، عقد أي لقاء بين أمريكا و إيران في بغداد أمس، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال خطيب زادة : إن "الأنباء التي تحدثت عن لقاء وفد إيراني مع وليام برنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه لا أساس لها من الصحة".

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن برنز غادر بغداد قبل أيام وتواجده لم يكن متزامنا مع تواجد الوفد الإيراني هناك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد قام أمس الاثنين بزيارة رسمية إلى بغداد حيث التقى مسؤولين عراقيين.



وتصر إيران على قيام إدارة بايدن برفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أولاًً وقبل أي مفاوضات .