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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالات تعد فى المهد ب أرمنت .. صور

ازالات فى المهد بغرب
ازالات فى المهد بغرب الأقصر

قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت بالأقصر ،  بأنه تم رصد  ٢ مخالفة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

 

يأتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت  في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.


وأوضح عاشور ، أن المخالفتين عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية كلا منهما على مساحة ٢٠٠م٢ على أرض إصلاح زراعي بناحية حوض الستين بارمنت الوابورات .

 

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وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.


كما تمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت، تحت إشراف مدير مرافق المركز  ومدير اصلاح الوابورات ومشرفين الحوض.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.

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محافظة الاقصر تعدي على الأراضى الزراعية مخالفات البناء مركز أرمنت غرب الاقصر الإجراءات القانونية ازالة تعديات اخبار الاقصر اخبار المحافظات

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