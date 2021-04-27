أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-4-2021

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 27-4-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات والفاكهة.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء

وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 3 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 4.25 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 11 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء ..

كيلو الباذنجان البلدي وصل إلى 5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 5.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6.5 جنيه، والألوان بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء ..

سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، والبلدي 5 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6 جنيهات، والثوم ب 11 جنيها، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، فوصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى 8 جنيهات، والفراولة إلى 7 جنيهات.

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء..

الكانتلوب 5 جنيهات ، والليمون البلدي بـ 20 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.