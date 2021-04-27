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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يسعى لتخطي أحزانه أمام أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يخوض فريق الهلال السعودي، مواجهة هامة عندما يلتقي بنظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض،اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لعام 2021.

 

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بترتيب مجموعته،برصيد 7 نقاط،من انتصارين وتعادل وخسارة، وبفارق المواجهات المباشرة خلف استقلال دوشنبه المتصدر.

 

ويسعى الهلال لاستعادة توازنه وتخطي الهزيمة الاخيرة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف مقابل أربعة، من خلال الانتصار على أجمك وتجنب الدخول في حسابات الصعود بالمجموعة الأولى، لأن أي نتيجة غير الفوز قد تعني تعقد الوضع بالكامل مع تبقي مباراة واحدة على نهاية مرحلة المجموعات.

 

بينما يأتي أجمك في المركز الرابع والأخير بـ4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارتين، وبفارق الأهداف فقط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.


وكانت مباراة الهلال وأجمك انتهت في ذهاب الجولة الأولى من المجموعة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم الفريق الأوزبكي بهدف بولفونوف، قبل أن يسجل المستضيف هدفين عن طريق رحمنوف بالخطأ في مرماه ثم لوسيانو فييتو، إلا أن أجمك تعادل في الشوط الثاني بواسطة لاعبه سنجار شاخميدوف.
 

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