أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 13700 جنيه للطن،سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم

أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 913 جنيها للطن المسلح و 880 جنيه لطن النصر، ومصر للأسمنت قنا 850 جنيها للطن، والسويدي 913 جنيها للطن.

كما سعر أسمنت حلوان 903 جنيها للطن.

وهذه الأسعار، أسعار الأسمنت اليوم، لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

