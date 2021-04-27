الأبيض والبلدي والأحمر.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27-4-2021

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض بأنواعه المختلفة اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 ،استقرارا فى الأسواق المحلية، حيث سجل طبق البيض 30 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين جنيهان وثلاثة جنيهات،لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 32 و33 جنيها للطبق.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 35 جنيها للطبق الواحد، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.



أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى اليوم الثلاثاء عند 36 جنيها للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.