التصرف الشرعي لمن كان على جنابة ولا توجد مياه ..أمين الفتوى يوضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : كيفية التطهر من الجنابة والاستعداد للصلاة في حالة عدم وجود مياه؟".

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلاً: على الجنب في حالة عدم وجود الماء التيمم لكل صلاة لحين توفر الماء، وفي حالة توافرها عليه الاغتسال والتطهر من الجنابة.

وأوضح أمين الفتوى من خلال فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أن فقد الماء ينقسم إلى أمرين إما فقد حقيقي ويعني معها عدم وجود الماء، والأمر الثاني الفقد الحكمي ويعني به وجود الماء ولكن مخصص لشيء آخر كالشرب والأكل مثلا، فيعد الماء في هذه الحالة منعدماً حكماً وليس حقيقة، وفى هذه الحالة يجوز التيمم.

وأكد أمين الفتوي أن معنى التيمم أن يتيمم هذا الرجل عوضًا عن الغسل لكل صلاة حتى يجد الماء فيغتسل.

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة

الاغتسال يأتي بمعنى سيلان المياه عند الفقهاء، ومعناه فى الشرع "سيلان المياه على البدن بنية محددة، ومن شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل، يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين



شروط ماء الاغتسال من الجنابة

ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به، أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.



دعاء بعد الغسل من الجنابة

حذرنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بألا ننام ونحن على جنابة، وأوصانا بالغسل أو حتى بالوضوء فقط ثم في الفجر نغتسل كاملا.