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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة في القليوبية

ضبط شيش
ضبط شيش

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التى تقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة.

 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد. 

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من ناحية أخرى قام رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وقد اسفرت الحملات عن تحرير 185 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

 كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة حيث تم ضبط 95 شيشة وتم مصادرتها وغلق 15 مقهى مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وبذلك يصبح أجمالي المخالفات اعتبارا من الخميس الماضي وحتى امس الاثنين ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 51 مقهى.


وأكد الهجان إن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين. 

 
وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008)-ص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).


بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة  او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق صحة مصر.

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