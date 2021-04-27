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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مشهد.. شيماء سيف في مرمى الانتقادات على السوشيال ميديا

انتقادات لشيماء سيف
انتقادات لشيماء سيف بسبب مشهد من مسلسل صد رد

تسبب انتشار فيديو ساخر للفنانة شيماء سيف على تطبيق تيك توك في تصدر اسمها تريند موقع تويتر، وأصبحت في مرمى الاتهامات ووصفها العديد من رواد السوشيال ميديا بأنها تروج لمرض البيدوفيليا. 

مشهد من مسلسل صد رد 

ظهرت شيماء سيف في فيديو من مسلسل صد رد الذي على شاشة MBC  مصر، عام 2016، وهي تقدم دور سيدة تعيش في منطقة شعبية وتقبل طفلا صغيرا على طريقة أم بسنت في مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تصدرت التريند على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة. 

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كان الأساس في المشهد أن تظهر شيماء سيف بدور السيدة التي تغوي طفلا صغيرا، ويصدم شقيقها وقت دخوله إلى المنزل ليرى هذا الموقف في حضور المخرج الذي قام بدوره محمد عبد الرحمن توتا. 

تدور أحداث مسلسل “صد رد” في إطار كوميدي حول ثلاثة أصدقاء شباب يقيمون في حارة شعبية، يحاولون التخلص من المشاكل اليومية التي تواجههم، لكنهم يقعون مرة أخرى فى مشكلات أكبر، وهو بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمد أنور، بدرية طلبة، وعدد كبير من النجوم.

شيماء سيف واتهامات البيدوفيليا 

تصدر هاشتاج  ( شيماء سيف تروج للبيدوفيليا ) على تويتر، وانتقد العديد من رواده طريقة تعاملها مع الطفل في هذا المشهد، ورغم أنه في إطار ساخر إلا أن طريقة تقبيلها له لم تلق قبولا لدى الجمهور. 

تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا

وانتقدت التغريدات الترويج لفكرة الاعتداء على الأطفال بهذا الشكل، حتى وإن كان ذلك في إطار ساخر وغير حقيقي، وكانت معظم التغريدات غاضبة من تصوير شيماء سيف مع طفل صغير وأمامها عدد من زجاجات المشروبات الكحولية.

البيدوفيليا هي اضطراب أو مرض نفسي، يصيب البالغين ويحملهم على الانجذاب الجنسي للأطفال من كلا الجنسين أو أحدهما. 

رد شيماء شيف على اتهامات البيدوفيليا

ولم تعلق شيماء سيف على هذه الانتقادات، التي استمرت منذ الأمس على السوشيال ميديا، وكان آخر ما نشرته على حسابها بتطبيق انستجرام، فيديو لهيفاء وهبي التي نشطت مؤخرا على تطبيق تيك توك، وعبرت في تعليقها عن حبها للمغنية اللبنانية والمحتوى الذي تقدمه. 

 

 

شيماء سيف البيدوفيليا مسلسل صد رد علي ربيع أوس أوس

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