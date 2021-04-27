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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة بعنوان "الاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة"

ندوة
ندوة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي بعنوان (الإهتمام بقضايا الأمومة والطفولة وحماية الأطفال من الإبتزاز ) يتم عرضه اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

 

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الأستاذ االدكتور عبد الله كامل عبد الحميد – استاذ بكلية أصول الدين بالزقازيق بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن عدد من الموضوعات التي تخص قضايا الأطفال المعرضين للخطر، وكيفية توفير سبل الحماية لهم ، ويوضح  أهمية العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المختلفة الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري.

 

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات التي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين مؤكداً أنه لا تهاون مع غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

 

وأضاف المحافظ انه في هذا السياق شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة – شرطة المرافق – الإدارة العامة للمرور – مباحث المركز) وأسفرت الحملة عن  مصادره ( ٣٥) شيشه من (٢) كافتيريا مخالفة بشارع سعد زغلول ومنطقة الأحرار لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة و التحفظ على (٤٥) حاله اشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات..وتم تغريم ( ١٠) مواطنين مخالف بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

 

وتمكنت رئاسة رئيس مركز ومدينة الحسينية من مصادرة  12 شيشة وتحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع  الإشغالات المخالفة بنطاق شوارع المدينة حيث شملت الحملة شوارع (هندسة الرى و سعد زغلول وصولاً إلى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية وشارع وجية اباظه و سيد مرعى والطريق الدائري الجديد) لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية المدينة منيا القمح كما تم رصد بعض الكافتريات المخالفة لتقديم الشيش لروادها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وحرصاً على صحة وسلامة الجميع قامت رئاسة مركز ومدينة رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤلى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز بحملة للوقوف على مدى التزام السائقين والمواطنين المترددين علي المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت الحملة عن تغريم ( 7 ) من المخالفين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه  حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

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