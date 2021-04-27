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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ مصطفى إسماعيل.. صاحب الحنجرة الذهبية وأبرز أساطين التلاوة

الشيخ مصطفى إسماعيل
الشيخ مصطفى إسماعيل

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي" تقريرا بعنوان، الشيخ مصطفى إسماعيل.. صاحب الحنجرة الذهبية ومن أبرز شيوخ التلاوة فى مصر والعالم الإسلامي.


ووفقا للتقرير، ولد الشيخ مصطفى إسماعيل يوم 17 يونيو سنة 1905 فى قرية ميت غزال بمحافظة الغربية، والذى أقبل على تلاوة القرآن الكريم وهو طفل لم يبلغ بعد العاشرة.


وصار له شهرة فى قريته، ثم أنتقل إلى دراسة التجويد وعلم القراءات على يد الشيخ إدريس فاخر رحمه الله، وعندما بلغ 16 عاما كان قد أتم تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر.


وأرتحل فى بداية الأربعينيات إلى القاهرة ليطرق باب الشهرة، وبدأت نجاحاته تعلو وتزداد فى سماء المقرئين فأصبح له مكانة وشعبية كبرى بين المصريين، ممتدا لهذا النجاح إلى جماهير الامة الإسلامية والعربية، حيث أرتفع صوته عبر الإذاعة المصرية يطرق أسماع المسلمين.


وأصبح قارئ الجامع الأزهر لمدة ثلاثين عاما منذ 1947 وحتى وفاته، مسجلا بصوته القرآن الكريم كاملا مرتلا، تاركا وراءه العديد من التسجيلات المجودة.

 

الشيخ مصطفى إسماعيل محافظة الغربية تلاوة القرآن العالم الإسلامي ميت غزال

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